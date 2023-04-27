На улице Стройкова в Рязани задержали наркозакладчика

На улице Стройкова в Рязани задержали наркозакладчика. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские задержали 34-летнего мужчину, когда он вышел на маршрут для закладки наркотиков в тайники. В ходе личного досмотра оперативники изъяли у него 28 свертков с кристаллическим веществом. Согласно экспертизе, внутри свертков содержалось наркотическое средство производное N-метилэфедрона общей массой 21 грамм.

После этого на улице Юбилейной полицейские с задержанным обнаружили сделанную им закладку с 1 граммом наркотика.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статье 30, части 4 ст. атье 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).

Сотрудники полиции устанавливают другие звенья цепи по распространению наркотиков.