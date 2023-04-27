Гордума внесла изменения в бюджет Рязани на 2023 год

В четверг, 27 апреля, на заседании рязгордумы депутаты утвердили изменения в бюджет на 2023 год и на плановый период 2024—2025 годов.

Доходы и расходы бюджета Рязани на 2023 год увеличиваются на общую сумму 574,4 млн рублей. При этом объем трансфертов из вышестоящих бюджетов увеличивается на 728,9 млн рублей.

Из выделенных средств 168 млн рублей пойдет на выплаты за классное руководство, 150 млн рублей — на благоустройство общественных территорий, 77,3 млн рублей — на ремонт дорог, 76,8 млн рублей на капремонт и оснащение школ.

На реконструкцию системы водоотведения пойдет 40,9 млн рублей. Также 34,6 млн рублей — на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, а 29 млн рублей — на организацию бесплатного горячего питания школьников младших классов.

22,6 млн рублей выделят на переселение из аварийного жилищного фонда, 15 млн рублей — на монтаж систем оповещения в общеобразовательных учреждениях.

На ликвидацию несанкционированной свалки отходов и рекультивации нарушенных земель в районе «Кузьмин овраг» выделят три миллиона рублей. На восстановление воинских захоронений и установку мемориальных знаков на воинских захоронениях — 500 тысяч рублей.

Планируется, что объем ассигнований дорожного фонда на 2023 год увеличится на 836,8 млн рублей.

С учетом внесенных изменений прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2023 год составит порядка 16,7 млрд рублей.

Общий объем расходов — 17,5 млрд рублей, дефицит составит 789,4 млн рублей или 9,1% от собственных доходов без учета остатков денежных средств на счете бюджета по состоянию на 1 января 2023 года.