В Старожиловском районе сгорел автомобиль
По предварительной версии, возгорание случилось из-за короткого замыкания.
Во вторник, 25 апреля, в старожиловском поселке Рязанские Сады сгорел автомобиль Ford Mondeo. Об этом сообщил ИД «Пресса».
Инцидент произошел на улице Центральной. Владелица машины отъезжала от дома и увидела дым из-под капота. Очевидцы утверждают, что слышали, как в машине хлопали подушки безопасности.
По предварительной версии, возгорание случилось из-за короткого замыкания. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Погибших и пострадавших нет.