В школе № 68 прошла экскурсия для учащихся 9-х классов школы № 75

В школе № 68 прошла экскурсия для учащихся 9-х классов школы № 75 и их родителей. Об этом 25 апреля сообщает сайт мэрии.

Руководство заведение познакомило школьников с особенностями профильных классов технологического направления, а также различия между универсальным классом и специальным. Дополнительно директор школы рассказала о возможности участия в олимпиадном движении.

Собравшихся интересовал и досуг школьников. Так, в заведении ежегодно проводится праздник школы, выпускные, работают местные музеи.

Кроме того, стало известно, что школа № 68 напрямую сотрудничает с РГРТУ. Аналогичная экскурсия прошла и в школе № 51.

«Экскурсии для девятиклассников в школы проходят и в индивидуальном порядке по согласованному с родителями графику. Проведение встреч в школах №№ 72, 63 запланировано до конца месяца, — говорится в сообщение администрации города.