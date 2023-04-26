В Рязанском агротехнологическом университете прошли военно-спортивные соревнования «Защитник Отечества»

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева в рамках проекта «Я — патриот» прошли военно-спортивные соревнования «Защитник Отечества» для призывников вузов и сузов Рязани и Рязанской области. Организаторами соревнований выступили РРОО «ИВПК «Десантное Братство» и РГАТУ.
Мероприятие объединило команды следующих вузов и сузов: Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, Рязанского педагогического колледжа, Рязанского колледжа имени Героя Советского Союза Комарова и Рязанского агротехнологического университета.
Молодежь соревновалась в беге на километр, стрельбе из пневматической винтовки, рывке гири в 16 килограмм, жиме лежа, подтягивании на турнике, сборке/разборке АК-74М, беге в противогазе и надевании ОЗК, а также в знаниях военной истории. Базой проведения соревнований стали открытые спортивные площадки стадиона и спортивный зал агроуниверситета.
В общем зачете победила команда Рязанского агроуниверситета.