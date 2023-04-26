В Рязанской области за неделю выявили 5520 случаев ОРВИ и гриппа
В Рязанской области за неделю выявили 5520 случаев ОРВИ и гриппа. Об этом 24 апреля сообщает сайт регионального Роспотребнадзора.
Из них 57,9% - дети до 14 лет. Заболевания фиксировались 17 по 23 апреля. Показатель заболеваемости составил 50,9 на 10 тысяч населения.
«По данным лабораторного мониторинга в структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладали вирусы гриппа В. Другие респираторные вирусы регистрировались в единичных случаях: аденовирусы, риновирусы», — говорится в сообщении.