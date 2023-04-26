В Рязанской области изменится график работы медицинских учреждений в майские праздники

В поликлиниках и больницах Рязанской области изменится график работы в связи с майскими праздниками. Об этом сообщает региональный минздрав.

В праздничные выходные в медучреждениях будут работать дежурные врачи для оказания экстренной помощи. Также будут дежурить терапевты.

Кроме этого, в поликлиниках и больницах будут работать дежурные регистраторы для ответа на звонки пациентов. Звонить можно по номеру — 122.

Травмпункты будут работать круглосуточно. Основной травмпункт — в помещении БСМП, детский — в ОДКБ имени Дмитриевой, для жителей Октябрьского района Рязани — в больнице № 11.

Отмечается, что кабинет неотложной офтальмологической помощи в больнице имени Семашко также будет работать круглосуточно.

С более точным графиком работы поликлиник и больниц можно ознакомиться на официальных сайтах учреждений.