В Рязани задержали мужчину, подозреваемого в краже из супермаркета
В Рязани задержали мужчину, подозреваемого в краже из супермаркета. Об этом 26 апреля сообщает сайт УМВД.
Полиция заметила на улице Гражданской мужчину, который пил пиво, и задержала его. Выяснилось, что 25-летний рязанец подозревается в краже из супермаркета на улице Советской Армии. Ранее он уже привлекался к ответственности за мелке воровство из магазина.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 158.1 УК. Ему грозит до года тюрьмы.