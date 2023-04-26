В Рязани задержали мигранта с 54 свертками метадона

В Рязани задержали приезжего участника этнической преступной группы, который распространял метадон. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, в Рязань из Ростова-на-Дону прибыл 34-летний курьер нелегального интернет-магазина по сбыту наркотиков. В один из дней он вышел на улицу делать закладки. В этот момент на площади Дмитрова его задержали правоохранители.

Преступником оказался гражданин одной из стран Среднеазиатского региона. В его карманах обнаружили 54 свертка с метадоном, общий вес которых составил 17 грамм. Он также сообщил, что накануне сделал две закладки в лесопосадке недалеко от дамбы Московского шоссе и указал их координаты.

В результате в отношении мигранта возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Сейчас он находится под стражей.