В Рязани открыли выставку работ советского фотографа Станислава Пастушенко

В среду, 26 апреля, в рязанском Доме Печати открылась фотовыставка «Рязанская летопись Станислава Пастушенко», посвященная дню рождения известного фотографа.

Стаж работы Пастушенко в редакциях областных газет («Рязанский Комсомолец», «Приокская правда», «Приокская газета» и др.) насчитывает свыше 40 лет. Он один из лучших рязанских фоторепортёров. Его снимки публиковались в центральной печати и занимали призовые места на конкурсах профессионального мастерства.

На фотовыставке представили снимки, которые Станислав Пастушенко делал для рязанских и центральных газет. Также в память о репортере в здании открыли мемориальную доску. С этой инициативой выступил председатель правления Рязанского фонда развития историко-патриотического образования и культурного наследия «Хранитель» Антон Сумин.

Председатель регионального отделения Союза журналистов России, главный редактор газеты «Рязанские ведомости» Галина Зайцева рассказала, что коллеги считали Станислава «эталоном фотокорреспондента». Многие из присутствующих отметили, что он приходил на редакционные планёрки с готовыми снимками, от него и узнавали последние новости. Зайцева подчеркнула, что теперь «Станислав вернулся в свой родной дом».

Глава Рязани Татьяна Панфилова тоже поделилась своими эмоциями от представленной выставки. «Я прикоснулась к чему-то важному, нужному, востребованному… Здесь, в Доме Печати, Станислав Пастушенко работал и, можно сказать, жил. Это значимое место для этого человека. Теперь люди, проходя мимо, могут посмотреть и на его замечательные работы», — заявила она.