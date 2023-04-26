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В Рязани описали среднестатистический портрет контрактника

В Рязани параллельно с весенним призывом в военкомат ежедневно приходят около 20 желающих служить по контракту. Об этом сообщает ГТРК-«Ока».

На службу принимают мужчин и женщин от 18 до 60 лет. Начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Рязанской области Дмитрий Зайцев описал среднестатистического контрактника.

«Это трудоустроенный молодой человек в возрасте от 35 до 38 лет, как правило, женатый, имеющий одного ребенка, среднее профессиональное образование, то есть он окончил техникум и, соответственно, какой-то минимальный опыт прохождения военной службы хотя бы по призыву», — сообщает Зайцев.

Отмечается, что с начала 2023 года в зону СВО отправились служить 300 добровольцев из Рязанской области.