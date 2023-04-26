В Рязани около ТЦ «Малина» двое молодых людей сломали человеку челюсть

В Рязани двое молодых людей напали на человека. Произошло это 20 апреля, сообщается в группе «Рязань».

Автор поста указывает, что инцидент произошел около ТЦ «Малина». К ее другу подошли двое неизвестных и стали его провоцировать по поводу внешнего вида, спрашивать, относится ли он к группе «Редан».

"В ходе диалога провокатор достал перцовый баллончик и начал им угрожать, а через время побежал к своим, чтобы позвать их «на разборку». После чего было совершено нападение, в результате которого у потерпевшего сломана челюсть", — рассказал автор поста.

Также к посту прилагалось видео, на котором запечатлен инцидент.

Позже полицейские сообщили, что проводят проверку по данному факту.