В Рязани на остановке в Дашково-Песочне нашли труп 39-летнего мужчины
Тело обнаружили ночью 26 апреля на остановке «Улица Советской Армии».
На остановке в Дашково-Песочне нашли труп мужчины. Как сообщает «
Умершим оказался 39-летний работник мебельной фабрики. Незадолго до смерти мужчина обращался в больницу с жалобой на острую боль в сердце.
«По факту обнаружения трупа мужчины 1983 года рождения Железнодорожным МСО Рязани проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти», — прокомментировал старший следователь Железнодорожного МСО Рязани СУ СКР по Рязанской области Никита Морозов.