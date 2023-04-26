Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
20°
Птн, 28
18°
Сбт, 29
10°
ЦБ USD 81.63 0.08 27/04
ЦБ EUR 90.14 0.11 27/04
Нал. USD 80.31 / 81.69 26/04 15:55
Нал. EUR 80.31 / 81.69 26/04 15:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
19 апреля 14:16
16 987
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
15 487
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
9 383
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Трем семьям потенциальный застройщик территории, компан...
12 апреля 17:27
9 691
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани на остановке в Дашково-Песочне нашли труп 39-летнего мужчины
Тело обнаружили ночью 26 апреля на остановке «Улица Советской Армии».

На остановке в Дашково-Песочне нашли труп мужчины. Как сообщает «МК в Рязани», тело обнаружили ночью 26 апреля на остановке «Улица Советской Армии».

Умершим оказался 39-летний работник мебельной фабрики. Незадолго до смерти мужчина обращался в больницу с жалобой на острую боль в сердце.

«По факту обнаружения трупа мужчины 1983 года рождения Железнодорожным МСО Рязани проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти», — прокомментировал старший следователь Железнодорожного МСО Рязани СУ СКР по Рязанской области Никита Морозов.