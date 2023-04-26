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В Рязанской области произошло смертельное ДТП

В Путятинском районе 25 апреля произошла авария, в которой погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Происшествие случилось в 17:10 на 325-м километре автодороги «Москва — Челябинск». 53-летний житель Касимовского района за рулем автомобиля «Скания» столкнулся с грузовиком «Даф» под управлением 53-летнего жителя Пензенской области.

В результате ДТП водитель «Скании» скончался. Водитель «Даф» получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.