В Рязанской области произошло смертельное ДТП
В Путятинском районе 25 апреля произошла авария, в которой погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Происшествие случилось в 17:10 на 325-м километре автодороги «Москва — Челябинск». 53-летний житель Касимовского района за рулем автомобиля «Скания» столкнулся с грузовиком «Даф» под управлением 53-летнего жителя Пензенской области.
В результате ДТП водитель «Скании» скончался. Водитель «Даф» получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.