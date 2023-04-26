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В Клепиковском районе школьнице стало плохо на улице
Ученица чуть не потеряла сознание.

Во вторник, 25 апреля, в клепиковском поселке Тума 18-летней школьнице стало плохо на акции «Георгиевская ленточка». Об этом сообщил ИД «Пресса».

Издание пишет, что ученица чуть не потеряла сознание. Педагог увидела плохое состояние школьницы и, подхватив под руки, отвела к полицейским. Сотрудник ДПС решил отвезти 18-летнюю ученицу в больницу на патрульной машине.

После сотрудники полиции помогли ученице добраться в школу.