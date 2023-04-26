В Госдуме призвали доверить гражданским охрану границ России

В Госдуме призвали доверить гражданским охрану границ России. С таким предложением выступил глава комитета по обороне Андрей Картаполов, пишет 26 апреля URA.RU.

По его словам, у России нет возможностей, как в СССР охранять всю страну по периметру пограничниками.

«Сейчас несколько иные способы охраны границ. Но задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально и понятно. Во многих странах это практикуется. В том числе и в бывшей просвещенной Европе», — сказал Андрей Картаполов.

Глава оборонного комитета отметил, что важно сначала принять подобное решение, а потом решать вопрос о вооружении дружинников.

«На мой взгляд, сегодня это нужно», — заключил депутат.