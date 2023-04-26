Студенты РГАТУ поучаствовали в форуме «Развитие АПК. Вызовы времени»

В апреле 2023 года студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняли участие во Всероссийском образовательном форуме «Развитие АПК. Вызовы времени», который проходил в Москве на базе РГАУ-МСХА имени Тимирязева.

Путевкой на форум стало участие студентов во Всероссийской олимпиаде «Я — Профессионал» и конкурсе мотивационных писем. В итоге на форум прибыли обучающиеся из 51 аграрного вуза России. Всего — 100 человек.

На торжественном открытии Форума участников приветствовали ректор РГАУ-МСХА имени Тимирязева Владимир Трухачев, заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, статс-секретарь-заместитель Министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

Рязанский государственный агротехнологический университет имени Костычева на форуме представляли студенты технологического факультета Анастасия Белякова, Евгений Зайцев, Виталий и Вадим Шичковы.

Программа форума была акцентирована на развитии профессиональных и личностных качеств студентов, увлеченных сельским хозяйством и научными изысканиями. В течение трех дней студенты посещали лекции и мастер-классы, которые для них организовали ведущие специалисты в области агрономии, и встречались с работодателями.