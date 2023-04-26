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Си Цзиньпин впервые с февраля 2022 года поговорил с Зеленским по телефону

Председатель КНР Си Цзиньпин 26 апреля поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в «Твиттере» сообщила представитель МИД КНР Хуа Чуньин, пишет «Интерфакс».

Си Цзиньпин передал Зеленскому, что Китай направит на территорию Украины своего представителя. Также он заявил, что «диалог и переговоры — единственный реальный способ урегулировать кризис».

Отмечается, что это первый разговор между Си Цзиньпин и Зеленским с февраля 2022 года.