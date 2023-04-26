Рязанский ЖК «Академик» вошел в топ лучших домов России

Опубликован список финалистов престижной федеральной премии в сфере строительства «Urban Awards-2023». В этом году на конкурс было подано рекордное число заявок. Эксперты оценивали 198 объектов по сотне параметров и тщательно изучали строительную документацию. В результате ЖК «Академик» стал финалистом сразу в двух номинациях: «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса ЦФО» и «Лучшее региональное жилье для молодой семьи». Пройти сложный, многоступенчатый отбор проекту помогли несколько составляющих, на которых застройщик, «Северная Компания», сделал особый акцент. Одна из главных отличительных черт — безбарьерная среда, что особенно удобно для мам с колясками. Во дворе нет ни бордюров, ни ступеней, а в просторных холлах развернется четырёхколесный транспорт любых габаритов. Кроме того, эксперты оценили витражное остекление балконов, отделку натуральными материалами, детские игровые площадки с атравматическим покрытием и удобное решение для автовладельцев — многоуровневый крытый паркинг.

— Для нас участие в премии такого уровня — это определенный вызов. Мы знаем, насколько жесткую экспертную оценку проходят проекты участников. Лучшими становятся те, что выделяются среди конкурентов, имеют свой особый, не похожий на других, стиль, — отметил генеральный директор «Северной Компании» Виталий Соловьев, — Федеральная площадка дает возможность изучить опыт коллег со всей России, получить новые знания, стимул для дальнейшего роста и достижения новых высот. Выход в финал «Urban Awards-2023» — еще одно подтверждение того, что мы создаем уникальный продукт и комфортные решения для жизни.