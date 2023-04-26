Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 26
11°
Чтв, 27
19°
Птн, 28
19°
ЦБ USD 81.63 0.08 27/04
ЦБ EUR 90.14 0.11 27/04
Нал. USD 80.31 / 83.6 26/04 15:55
Нал. EUR 89.31 / 90.98 26/04 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
19 апреля 14:16
16 891
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
15 381
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
9 293
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Трем семьям потенциальный застройщик территории, компан...
12 апреля 17:27
9 599
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Рязанка из ревности чуть не задушила соседку
Раньше муж женщины признался, что изменял ей с соседкой, после чего супруги некоторое время не жили вместе.

Рязанка из ревности чуть не задушила соседку. Как пишет пресс-служба облпрокуратуры, ЧП произошло в ноябре 2022 года.

Рязанка вместе с мужем зашла на общую кухню и увидела, что в помещении находится ее соседка. Раньше муж женщины признался, что изменял ей с соседкой, после чего супруги некоторое время не жили вместе.

Увидев соперницу, женщина стала предъявлять ей претензии по поводу отношений с мужем, но та не стала скандалить, а попросила отстать от нее.

Такое поведение сильно разозлило преступницу: она подошла сзади к сопернице, обхватила локтем правой руки за шею, стала душить, угрожая убийством.

Потерпевшая стала задыхаться, упала со стула. Пытаясь ее спасти, к женщинам подбежали муж и сосед. Нападавшая разжала локоть.

Мировой судья в Железнодорожном районе приговорил обвиняемую к шести месяцам исправительных работ по части 1 статьи 119 УК РФ («Совершение угрозы убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы»).

Подсудимая признала свою вину и раскаялась.