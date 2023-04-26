Рязанка из ревности чуть не задушила соседку

Раньше муж женщины признался, что изменял ей с соседкой, после чего супруги некоторое время не жили вместе.

Рязанка из ревности чуть не задушила соседку. Как пишет пресс-служба облпрокуратуры, ЧП произошло в ноябре 2022 года.

Рязанка вместе с мужем зашла на общую кухню и увидела, что в помещении находится ее соседка. Раньше муж женщины признался, что изменял ей с соседкой, после чего супруги некоторое время не жили вместе.

Увидев соперницу, женщина стала предъявлять ей претензии по поводу отношений с мужем, но та не стала скандалить, а попросила отстать от нее.

Такое поведение сильно разозлило преступницу: она подошла сзади к сопернице, обхватила локтем правой руки за шею, стала душить, угрожая убийством.

Потерпевшая стала задыхаться, упала со стула. Пытаясь ее спасти, к женщинам подбежали муж и сосед. Нападавшая разжала локоть.

Мировой судья в Железнодорожном районе приговорил обвиняемую к шести месяцам исправительных работ по части 1 статьи 119 УК РФ («Совершение угрозы убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы»).

Подсудимая признала свою вину и раскаялась.