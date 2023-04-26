Россиянам рассказали о малоизвестных выплатах от государства

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал о малоизвестных выплатах от государства. Об этом пишет «Газета Ру».

Среди таких выплат — пособие многодетным и малообеспеченным семьям. Учитывать будут количество детей, возраст и работу родителей. Для этого самостоятельно нужно собрать необходимые документы и справки.

Выплаты полагаются и пенсионерам, которые прожили в официальном браке 50 лет. Супругам заплатят от 10 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, если к моменту выхода на пенсию у человека имеются иждивенцы, то он также сможет получать дополнительные деньги.

Ранее сообщалось, что с 1 мая повысят пенсии гражданам, достигшим 80-летнего возраста.