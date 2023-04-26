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Работники РНПК наводят порядок на улице Весенняя
Ежедневно уборкой занимаются до 25 сотрудников.

В среду, 26 апреля, работники РНПК вышли на уборку улицы Весенней. Таким образом Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», присоединилась к участию в общегородском весеннем субботнике.

В арсенале нефтяников пять единиц заводской спецтехники: трактор-щетка, поливочно-моечная машина, два погрузчика и самосвал.

Ежедневно уборкой занимаются до 25 сотрудников, с улицы они вывозят 20-30 тонн мусора. От зимней грязи очищают транспортную и пешеходную дороги, бордюры. С обочин и газонов собирают мусор. Работы продлятся до конца недели.

Рязанская НПК уделяет больше внимание бережного отношения к экологии. В рамках сохранения окружающей среды завод реализует комплекс мероприятий: инвестпроекты по реконструкции и модернизации производства, проведение собственных экологических акций, участие в общегородских и всероссийских субботниках, экопросветительская работа со школьниками, поддержка экологических экспедиций юных экологов клуба «Хозяин Мещеры», помощь Окскому заповеднику в рамках благотворительности и другое.

В 2023 году Рязанская НПК собирается провести серию экомероприятий: посадка новых деревьев и поддержка экологических экспедиций юных волонтеров.

В пятницу, 28 апреля, руководители и работники выйдут на уборку околозаводской территории. Работники наведут чистоту в прогулочных зонах, на остановках общественного транспорта, на территориях вдоль дорог.