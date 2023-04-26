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Навальному* грозит пожизненный срок по уголовному делу о терроризме

Политик Алексей Навальный заявил, что из его дела об экстремизме выделено новое дело по статье о терроризме. Об этом 26 апреля передает корреспондент ТАСС из Басманного суда Москвы.

Навальный рассказал, что по делу о терроризме его будет судить военный суд.

Отметим, что политику грозит пожизненный срок.

26 апреля Басманный суд рассматривает ходатайство следствия об ограничении Навального в сроках ознакомления с материалами дела об экстремизме. Заседание проходит в закрытом режиме «для сохранения тайны следствия».

* Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов