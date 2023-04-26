На Рязанском приборном заводе прошла «Неделя без турникетов»

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) присоединился к Всероссийской акции «Неделя без турникетов». С деятельностью предприятия ознакомились порядка 300 учащихся старших классов, студентов Рязанского станкостроительного и Рязанского железнодорожного колледжей.

Юным гостям организовали экскурсию в заводской музей, где их ознакомили со 105-летней историей завода, начинавшего свой путь с выпуска деревянных гвоздей и занявшего лидирующие позиции по разработке и производству сложной авионики.

Вниманию ребят были представлены музейные экспонаты, выпускавшиеся не только в мирное, но и в военное время. В преддверии 78-й годовщины празднования Дня Победы особый акцент был сделан на информации о вкладе трудового коллектива в приближение Великой Победы. Медалью «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» было награждено 1013 заводчан. Школьники и студенты узнали также об инновационной продукции и перспективных направлениях развития предприятия.

В рамках мероприятия гости посетили производственные цеха. Молодежь увидела процесс производства тонкопленочных плат в производственно-техническом комплексе микроэлектроники — одном из самых высокотехнологичных подразделений предприятия. Студенты и школьники ознакомились с деятельностью электротехнического, слесарно-каркасного, сборочно-монтажного, литейного и других цехов, где специалисты подразделений рассказали им о специфике своей деятельности.

«Данный формат профессиональной ориентации школьников и студентов практикуется уже не первый год. Интерес к такому варианту знакомства с будущей профессией растет с каждым годом, увеличивается и число учебных заведений, принимающих в этом участие. Наше предприятие в течение восьми лет поддерживает акцию „Неделя без турникетов“, которая проходит дважды в год. Как показывает практика, для многих путь в профессию начинается именно с таких экскурсий. Знакомство с историей предприятия, посещение производства, общение с ведущими специалистами — все это помогает школьникам определиться с будущей профессией, а студентам оценить перспективы и востребованность сделанного выбора», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Организатором акции «Неделя без турникетов» является «Союз машиностроителей России». Мероприятие направлено на профориентационное информирование молодежи о деятельности ведущих предприятий и популяризацию профессий, востребованных на региональном рынке труда.