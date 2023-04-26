Минобрнауки России и РГРТУ проведут в Рязани мастерскую контента для студенческих СМИ
28 апреля в Рязани пройдет мастерская по производству контента для студенческих СМИ при Минобрнауки России. Участников ждут встречи с профессионалами в сфере медиа и представителями Министерства науки и высшего образования РФ.
В программе:
- Презентация проектов Студенческий медиацентр Минобрануки России и Агрегатор студенческих СМИ «НОС: наука, образование студенчество»
- Панельная дискуссия «Студенческие медиа Рязанской области: лучшие практики и точки роста»
- Круглый стол по вопросу развития студенческих медиа в Рязанской области
- Воркшоп для студенческих медиа по продвижению ресурсов в социальных сетях и мессенджерах
Начало в 11:00.
Мы ждем в мастерской студентов вузов, ссузов, учащихся средних образовательных школ, представителей СМИ — всех, кто интересуется медиа.
Регистрация на мероприятие по ссылке:
Соорганизатором мероприятия выступает Рязанский государственный радиотехнический университет имени В. Ф. Уткина. На базе вуза будет создана региональная площадка проекта Студенческий медиацентр Минобрнауки России.
Мероприятие 16+