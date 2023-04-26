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Минобрнауки России и РГРТУ проведут в Рязани мастерскую контента для студенческих СМИ

28 апреля в Рязани пройдет мастерская по производству контента для студенческих СМИ при Минобрнауки России. Участников ждут встречи с профессионалами в сфере медиа и представителями Министерства науки и высшего образования РФ.

В программе:

  • Презентация проектов Студенческий медиацентр Минобрануки России и Агрегатор студенческих СМИ «НОС: наука, образование студенчество»
  • Панельная дискуссия «Студенческие медиа Рязанской области: лучшие практики и точки роста»
  • Круглый стол по вопросу развития студенческих медиа в Рязанской области
  • Воркшоп для студенческих медиа по продвижению ресурсов в социальных сетях и мессенджерах

Начало в 11:00.

Мы ждем в мастерской студентов вузов, ссузов, учащихся средних образовательных школ, представителей СМИ — всех, кто интересуется медиа.

Регистрация на мероприятие по ссылке: clck.ru/34EvhC

Соорганизатором мероприятия выступает Рязанский государственный радиотехнический университет имени В. Ф. Уткина. На базе вуза будет создана региональная площадка проекта Студенческий медиацентр Минобрнауки России.

Мероприятие 16+