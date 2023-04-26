Мэрия заявила, что владельцы кафе на улице Почтовой готовы изменить летние веранды

Владельцы кафе и ресторанов завершают оформление документов для получения разрешений на размещение летних кафе.

Во вторник, 25 апреля, замглавы администрации Олег Федин провел встречу с предпринимателями, работающими на улице Почтовой. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Отмечается, что владельцы кафе и ресторанов завершают оформление документов для получения разрешений на размещение летних кафе. Бизнесмены согласовали с инспекцией по охране памятников проекты по строительным, цветовым изменениям веранд.

Олег Федин подчеркнул, что при конструктивном, законном подходе между администрацией и бизнесом будет взаимопонимание.

«Со стороны предпринимателей работа активизировалась, в управление экономики обращаются за документами на согласование, консультациями. При таком отношении нынешний облик улицы, с уникальным историческим ансамблем, будет меняться в лучшую сторону», — сказал замглавы администрации.

Михаил Пронин отметил, что с администрацией города и экономическим блоком, состоялись встречи, где подробно обсудили документы.

«Есть готовность к взаимодействию. Призываем субъекты предпринимательства принимать решения в пользу диалога», — уточнил уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Пронин.

Ряд предпринимателей согласились с позицией Пронина. Они обращаются в инспекцию по охране объектов культурного наследия для согласования проектов. Скоро будут подготовлены документы в администрацию города.

Как отмечает пресс-служба, в концепцию сезонных кафе сейчас вносится ряд изменений для приведения в соответствие с изменениями в Федеральное законодательство от конца марта 2023 года и уточняется ряд обязательных норм. В рамках процедуры оценки регулирующего воздействия, свои предложения и замечания по проекту концепции можно направлять до 4 мая.

Напомним, что 20 апреля Елена Сорокина провела совещание с владельцами кафе и ресторанов улицы Почтовой. На встрече мэр говорила, что внешний вид улицы выглядит неподобающе. «С 1 мая все, что находится на муниципальной земле будет работать только с разрешения администрации города Рязани», — заявила Сорокина.