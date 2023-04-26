Мэрия Рязани ввела публичный сервитут на улице Соколова

Администрация Рязани подписала постановление о публичном сервитуте на участок дороги на улице Соколова. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба мэрии.

В конце 2022 года в администрацию города обратились жители нескольких домов. Они рассказали, что жильцы соседних домов закрывают шлагбаумом четырехголосную дорогу, которой пользуются как рязанцы, так и дачники.

«Часть автодороги по улице Соколова проходит по оформленным земельным участкам по адресам: улица Шереметьевская, дома № 6 корпус 1 и № 6 корпус 2. Земельные участки по этим адресам являются общей долевой собственностью владельцев помещений многоквартирных домов.

Они образовались путем раздела в 2012 году земельного участка с кадастровым номером 62:29:0110006:0001, который был в собственности ООО „Овощевод“ с середины 1990-х годов», — сообщает мэрия.

К конце 2022 года в администрации создали рабочую группу, чтобы урегулировать спор. В нее вошли представители всех домов и управляющей компании.

Жителям домов № 6 корпус 1, № 6 корпус 2 предлагали разные варианты, чтобы они не закрывали шлагбаум, в том числе — выкуп участка дороги в муниципальную собственность, оборудование парковочных мест на муниципальной земле. Также жители соседних домов предлагали разные компромиссные варианты, отмечая, что у всех желающих будут парковочные места (парковка — была основной причиной в перекрытии дороги). Однако ни один из вариантов не устроил инициативную группу.

В результате с учетом важности данной дороги для всех жителей группы домов, администрация города подписала постановление о публичном сервитуте на этот участок дороги. Постановление направлено в Росреестр, направляется жителям. Отмечается, что сервитут даст возможность проезда неограниченному кругу лиц.

«При этом, как и ранее, администрация города готова продолжить переговоры со всеми заинтересованными представителями домов, включая решение вопроса о благоустройстве парковочных мест на муниципальной земле», — уточняют в мэрии.