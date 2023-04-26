Главой контрольно-счетной палаты Рязанской области назначили Юрия Карпова
В среду, 26 апреля, на заседании в рязанской облдуме депутаты утвердили кандидатуру председателя контрольно-счетной палаты области. Им стал Юрий Карпов.
Кандидатуру предложил губернатор региона Павел Малков.
Юрий Карпов руководил региональным управлением Федерального казначейства в период с 2003 года по январь 2022 года, после чего был главой областного Пенсионного фонда. В настоящее время, занимает должность рефента губернатора Рязанской области.
Напомним, председатель КСП Роман Кузьмичев сложил свои полномочия досрочно.