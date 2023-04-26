Директору рязанской школы № 75 предложили отдать для старших классов три кабинета канцелярии

Родители девятиклассников № 75 школы сообщили РЗН. инфо, что несколько раз предлагали директору отдать для старших классов три кабинета канцелярии.

По словам мамы девятиклассницы, директор не прислушивается к их предложениям по размещению детей в 75 школе и настаивает на переводе в другие школы.

«У нас в школе есть три кабинета, там канцелярия, с огромной площадью, где сидит директор и секретарь. Я лично и еще несколько родителей предлагали Виталию Еремкину потесниться им и посадить туда десятиклассников, как это делают в других школах. Он же ничего не хочет слышать, говорит „я что — волшебник?“ и продолжает настаивать на переводе в другие школы», — подчеркнула женщина.

Напомним, в апреле родителям девятиклассников школы № 75 на собрании рассказали, что десятых классов в следующем учебном году школа открывать не намерена. Ситуацию объяснили переполненностью учебного заведения и тем, что школе необходимо принять десять первых классов.