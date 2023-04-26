«АвтоВАЗ» увеличит цены на машины
«АвтоВАЗ» с первого мая увеличит цены на машины. Как пишет портал «Автоньюс» со ссылкой на официального представителя предприятия, повышение составит 2%. Не сообщается, о каких именно моделях идет речь.
Одновременно с этим «АвтоВАЗ» планирует выстроить жесткую политику с дилерами. Если раньше производитель рекомендовал им цену, то теперь будет обозначать максимальную ценовую планку перепродажи. Если дилер ее превысит, то с ним могут расторгнуть соглашение.
Фото с официального сайта «АвтоВАЗ»