ВСУ изменили тактику обороны

Украинские войска изменили тактику обороны Артемовска (украинское название города — Бахмут), Авдеевки и Угледара, за которые сейчас идут бои. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на военного эксперта, редактора журнала «Арсенал Отчества» Алексея Леонкова.

Сначала ВСУ размещали своих снайперов на верхних этажах многоэтажек, а в подвалах — штабы и склады. Однако в момент удара по таким зданиями, потери настолько значительные, что украинский Генштаб вынужден был изменить тактику, пишут журналисты со ссылкой на экспертов.

Леонков предполагает, что сейчас ВСУ сделает упор на маленькие квадрокоптеры, которые могут долгое время находиться в воздухе и фиксировать обстановку.

«Высотки также продолжат задействовать, только на крышах уже разместятся не люди, а камеры видеонаблюдения, которые будут передавать информацию по передвижению наших подразделений в городской черте», — говорит Леонков.