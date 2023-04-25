ВСУ атаковали Белгородскую область 10 раз за прошедшие сутки

ВСУ 24 апреля совершили 10 атак на Белгородскую область. Об этом сообщает SHOT.

В 9:25 у села Муром Шебекинского района (500 метров от границы) российские военные электронным ружьем сбили беспилотник Switchblade американского производства. При его падении взорвалось СВУ. Пострадавших нет.

Примерно в это же время украинцы атаковали хутор Лозовая Рудка Борисовского района (650 метров от границы). БПЛА сбросил, предположительно «ВОГ-17». Никто не пострадал.

В 13:30 у села Орловка Белгородского района (13 километров от границы) рухнул и взорвался дрон-камикадзе. Пострадавших нет.

В 13:40 в селе Нежеголь Шебекинского района (10 километров от границы) беспилотник сбросил мину 82-мм на электроподстанцию «Ржевка». Боеприпас не сдетонировал. Пострадавших и повреждений нет.

В 15:20 в селе Красное Шебекинского района (1,2 километра от границы) дрон сбросил две французские осколочные гранаты LU-213. Одна сдетонировала. Никто не пострадал.

В 16:05 у села Муром рухнул и взорвался еще один дрон-камикадзе (предположительно, снова Switchblade). Пострадавших и разрушений нет.

В 16:55 была еще одна атака на Лозовую Рудку. ВСУ сбросили два «ВОГ-17». Отмечается, что атака была безуспешной.

В 17:30 в Марьино Шебекиноского района (1,5 километра от границы) прилетел ещё один «ВОГ». Пострадавших нет.

В 18:50 такой же боеприпас сбросили на село Середа Шебекинского района (55 метров от границы). Также никто не пострадал.

В 20:00 у села Вериговка Валуйского района (1,2 километра от границы) упал и сдетонировал дрон-камикадзе (предположительно, FPV). Повреждена уличная камера наблюдения. Жертв нет.

Фото: SHOT