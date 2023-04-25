Во Владимирской области за рублем погиб подросток, когда пытался скрыться от патруля
17- летний водитель скончался в понедельник, 24 апреля, от телесных повреждений.
Во Владимирской области погиб 17-летний водитель, когда пытался скрыться от патруля. Об этом сообщили на сайте ГТРК «Владимир».
Несовершеннолетний ехал на «десятке» в центре Владимира. Сотрудники полиции заметили ВАЗ-2110 с технической неисправностью и пытались остановить машину. Но 17-летний водитель проехал мимо и вылетел на встречную полосу.
Столкновение произошло с «Ладой Грантой». В машине оказались 29-летний водитель и 24-летняя пассажирка. Их и несовершеннолетнего водителя госпитализировали.
17- летний водитель скончался в понедельник, 24 апреля, от телесных повреждений. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото из группы «Подслушано Автомобилистов | Владимир»