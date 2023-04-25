В среду, 26 апреля, на 10 улицах в Рязани отключат свет
В среду, 26 апреля, на 10 улицах в Рязани отключат свет. Об этом
Свет отключат с 9:00 до 12:00 по адресам:
- улица Старое село, дома №№ 15-54, № 59-а, № 74;
- улица Полевая, дома №№ 1-30.
С 12:00 до 16:00 света не будет по адресам:
- улица Громовой, дома №№ 3-24, № 26;
- улица Достоевского, дома №№ 16-40, № 42;
- улица 3-й проезд Добролюбова, дома №№ 18-40, № 42, № 44;
- улица 4-й проезд Добролюбова, дома №№ 19-40;
- улица 5-й проезд Добролюбова, дома №№ 28-40;
- улица 6-й проезд Добролюбова, дом № 2;
- улица Добролюбова, дома № 3, № 5, № 7, № 9, № 13, № 15, № 19, № 21;
- улица Шевцовой, дома № 6, № 8.
Отключение электроэнергии связано с проведением работ на воздушной линии.