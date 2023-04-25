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В среду, 26 апреля, на 10 улицах в Рязани отключат свет

В среду, 26 апреля, на 10 улицах в Рязани отключат свет. Об этом сообщает сайт мэрии.

Свет отключат с 9:00 до 12:00 по адресам:

  • улица Старое село, дома №№ 15-54, № 59-а, № 74;
  • улица Полевая, дома №№ 1-30.

С 12:00 до 16:00 света не будет по адресам:

  • улица Громовой, дома №№ 3-24, № 26;
  • улица Достоевского, дома №№ 16-40, № 42;
  • улица 3-й проезд Добролюбова, дома №№ 18-40, № 42, № 44;
  • улица 4-й проезд Добролюбова, дома №№ 19-40;
  • улица 5-й проезд Добролюбова, дома №№ 28-40;
  • улица 6-й проезд Добролюбова, дом № 2;
  • улица Добролюбова, дома № 3, № 5, № 7, № 9, № 13, № 15, № 19, № 21;
  • улица Шевцовой, дома № 6, № 8.

Отключение электроэнергии связано с проведением работ на воздушной линии.