Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
17°
Срд, 26
15°
Чтв, 27
19°
ЦБ USD 81.55 0.28 26/04
ЦБ EUR 90.03 0.57 26/04
Нал. USD 80.77 / 83.05 25/04 14:45
Нал. EUR 89.31 / 90.59 25/04 13:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
19 апреля 14:16
15 841
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
14 349
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
8 386
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Трем семьям потенциальный застройщик территории, компан...
12 апреля 17:27
8 684
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязанской области пройдет рейд по выявлению нарушений в автобусах при перевозке пассажиров

В Рязанской области 25 апреля сотрудники ГИБДД проводят рейд, в ходе которого выявляют нарушение в автобусах при перевозке пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Полицейские напоминают водителям о необходимости соблюдать ПДД, скоростной режим и не садится за руль в болезненном состоянии.

Ранее сообщалось, что в Рязани водителю автобуса № 99 стало плохо за рулем. Чтобы не доводить ситуацию до происшествия, работник общественного транспорта высадил всех пассажиров и вернул им деньги.