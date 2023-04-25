В Рязанской области пройдет рейд по выявлению нарушений в автобусах при перевозке пассажиров
В Рязанской области 25 апреля сотрудники ГИБДД проводят рейд, в ходе которого выявляют нарушение в автобусах при перевозке пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Полицейские напоминают водителям о необходимости соблюдать ПДД, скоростной режим и не садится за руль в болезненном состоянии.
Ранее сообщалось, что в Рязани водителю автобуса № 99 стало плохо за рулем. Чтобы не доводить ситуацию до происшествия, работник общественного транспорта высадил всех пассажиров и вернул им деньги.