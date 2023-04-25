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В Рязани закроется творческое пространство «Флакон»

В Рязани закрывается творческое пространство «Флакон». Об этом сообщили в официальной группе во «Вконтакте».

По случаю закрытия «Флакон» организует прощальную вечеринку и ярмарку, которая состоится 28 апреля в 19:00.

«Почти 3 года мы были творческим пространством, открытым для любых ваших идей и экспериментов, сотрудничали со многими сообществами города и всегда были рады событиям и жизни на нашей площадке! Сейчас нашей команде как никогда нужны ваша поддержка и теплые слова, но еще лучше — ваши визиты на прощальную вечеринку», — указано в посте.

Отмечается, что вход будет свободный.

Ранее сообщалось, что в Рязани закрылось культурное пространство «Фабрика»

Фото: творческое пространство «Флакон»

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