В Рязани полицейские поймали мужчину, подозреваемого в серии краж и угонов

Рязанские полицейские поймали 20-летнего жителя Брянской области, объявленного в розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Молодого человека ранее судили за кражи в Брянской области, и сейчас он подозревается за аналогичные преступления в родном регионе. В связи с этим его объявили в федеральный розыск.

Полицейские также установили, что мужчина причастен к нескольким преступлениям на территории Рязани.

В апреле 2023 года мужчина залез домой к 54-летней пенсионерке на окраине города и забрал у нее три сотовых телефона, планшетный компьютер и сумку с документами.

Позже он похитил из квартиры 60-летней рязанки на улице Новоселов 10 тысяч рублей

«60-летняя рязанка заметила шум в прихожей и, выйдя из комнаты, увидела незнакомца, который обыскивал карманы одежды, повешенной у двери. Мужчина выкрикнул угрозы и скрылся в подъезде. Выяснилось, что хозяева забыли закрыть входную дверь», — сообщают полицейские.

Затем, предположительно, он угнал от дома на улице Западной припаркованный мотоцикл «Ямаха». По описанию очевидцев это был задержанный.

Также известно, что молодой человек причастен к угону автомобиля и мотоцикла, припаркованных на улице Великанова.

В результате в отношении жителя Брянской области возбудили уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ (кража), части 1 статьи 166 УК РФ (угон), части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж) и части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Сейчас подозреваемый находится под стражей.