В Рязани на улице Кальной задержали мужчину с пневматической винтовкой

Рязани на улице Кальной задержали мужчину с пневматической винтовкой. Пост об этом появился в паблике RZN. life во «Вконтакте» во вторник, 25 апреля.

«Пять минут назад на улице Кальной в Рязани шел мужик в серой кофте с пивом и какой-то винтовкой. Может пневматика, но здоровая. Приехали сотрудники оперативно сюда, винтовку изъяли сначала, позже и мужика забрали», — отметил автор поста.

В полиции рассказали, что у мужчины изъяли пневматическую винтовку. Владельца доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.