В Рязани арестовали мужчину с 40 граммами синтетических наркотиков

В Рязани задержали 32-летнего местного жителя. Его подозревают в распространении синтетических наркотиков. Об этом сообщает региональное УМВД.

Известно, что рязанец начал сотрудничать с нелегальным интернет-магазином. По заданию его представителя, мужчина занялся бесконтактным сбытом наркотиков.

Позже у него в квартире на улице Зубковой провели обыск, в ходе которого изъяли производное N-метилэфедрона массой более 5 граммов.

Полицейские также выяснили, что у мужчины есть еще наркотики, которые он хранит вне дома. За пределами квартиры нашли 34 грамма запрещенного вещества, а также две закладки. В общей сложности было изъято более 40 граммов «синтетики».

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ. Сейчас он находится в следственном изоляторе.