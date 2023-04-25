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В «Пятерочке» на Бирюзова откроется «Фермерский островок»

В Рязани 27 апреля в «Пятерочке» на Бирюзова, 11 появятся деликатесы фермеров с разных уголков Рязанской области. Там откроется первый в регионе «Фермерский островок». Об этом сообщает Telegram-канал «Инвестиционный портал Рязанской области».

В этот день жителей и гостей областного центра ждет дегустация продукции, которую рязанские производители представят на продажу.

Со временем ассортиментная линейка будет расширяться, как и в целом сеть «островков». Такой формат реализации сельхозпродукции уже завоевал доверие и спрос покупателей в других российских регионах.

Проект «Фермерский островок» — одно из направлений нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В Рязанской области его реализацию выполняет Правительство Рязанской области, Центр компетенций в сфере сельскохозяйственных кооперации и поддержки фермеров «Корпорации развития Рязанской области», АНО «АРБ», Корпорация МСП и торговая сеть «Пятерочка».