В «Пятерочке» на Бирюзова откроется «Фермерский островок»

В Рязани 27 апреля в «Пятерочке» на Бирюзова, 11 появятся деликатесы фермеров с разных уголков Рязанской области. Там откроется первый в регионе «Фермерский островок». Об этом сообщает Telegram-канал « Инвестиционный портал Рязанской области ».

В этот день жителей и гостей областного центра ждет дегустация продукции, которую рязанские производители представят на продажу.

Со временем ассортиментная линейка будет расширяться, как и в целом сеть «островков». Такой формат реализации сельхозпродукции уже завоевал доверие и спрос покупателей в других российских регионах.

Проект «Фермерский островок» — одно из направлений нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В Рязанской области его реализацию выполняет Правительство Рязанской области, Центр компетенций в сфере сельскохозяйственных кооперации и поддержки фермеров «Корпорации развития Рязанской области», АНО «АРБ», Корпорация МСП и торговая сеть «Пятерочка».