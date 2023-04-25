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В Госдуме хотят пожизненно запретить аренду самокатов за пьяную езду

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил пожизненно запретить гражданам, имеющим административное наказание за пьяное вождение самоката пользоваться кикшерингом. Соответствующее заявление направлено на имя главы Минтранса РФ Виталия Савельева. Об этом сообщает «Российская газета».

Хамзаев указывает, что законодательством не предусмотрено значимое наказание за езду и нарушение правил дорожного движения на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается также, что за последнее время произошло несколько резонансных ЧП в Москве и Санкт-Петербурге, когда нетрезвые люди на самокате врезались в пешеходов, наносят тяжелые травмы себе и третьим лицам. Он подчеркивает, что нетрезвое вождение может представлять не только серьезную угрозу здоровью, но и привести к «фатальным последствиям» при ударе на скорости, особенно для малолетних детей.

Отметим, что с 1 марта 2023 года использование самокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности регламентируется правилами дорожного движения. Такие поправки были внесены в октябре 2022 года.