В Башкирии 53-летняя женщина изрезала ножом спящую 12-летнюю дочь
В Башкирии 53-летняя женщина изрезала ножом спящую 12-летнюю дочь. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает пресс-служба СК РФ.
Инцидент произошел утром 24 апреля. Мать подошла к спящей дочери и вонзила нож ей в шею. Девочка проснулась и стала кричать и сопротивляться. На крики прибежал отец. Он выхватил нож у матери и оказал первую помощь дочери.
Возбуждено уголовное дело. Женщину поместили в лечебное учреждение специализированного типа.