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В Башкирии 53-летняя женщина изрезала ножом спящую 12-летнюю дочь

В Башкирии 53-летняя женщина изрезала ножом спящую 12-летнюю дочь. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает пресс-служба СК РФ.

Инцидент произошел утром 24 апреля. Мать подошла к спящей дочери и вонзила нож ей в шею. Девочка проснулась и стала кричать и сопротивляться. На крики прибежал отец. Он выхватил нож у матери и оказал первую помощь дочери.

Возбуждено уголовное дело. Женщину поместили в лечебное учреждение специализированного типа.