Sky News: Зеленскому придется смириться с потерей территорий страны

Британский военный эксперт Шон Белл заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется смириться с потерей территорий страны. Сделано это будет якобы под нажимом американской администрации. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Sky News.

Эксперт прогнозирует, что к концу лета армии обеих стран будут истощены и остро нуждаться в перерыве. Именно тогда, по его словам, созреют условия для переговоров.

Белл считает, что контроль над большей частью Донбасса будет для России победой.

«Более сложная задача для Владимира Зеленского — смириться с уступкой территории. Здесь возобладает американская дипломатия», — полагает автор.