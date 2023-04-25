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Сбежавший из военной части в Рязань контрактник получил 5,5 лет колонии

В Ставрополе вынесли приговор военному-контрактнику, отцу троих детей Виталию Маткину, который с разрешения командира ушел на время из части и не вернулся. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации журналистов, Маткин заключил контракт 27 июля 2022 года. Его отправили в Североморск Мурманской области.

26 сентября, после объявления мобилизации, командир ему позволил на несколько часов уйти из части, но обратно военный так и не вернулся. В отношении Маткина возбудили уголовное дело по части 5 статьи 337 УК РФ. Ему грозило десять лет тюрьмы.

Следователи выяснили, что после отбытия из части военный отправился к своей семье в Рязань, а затем в Ставрополь, где у них находилась квартира.

В декабре машину Маткина остановили в Невинномысске, на которой он занимался частным извозом. Его задержали и привезли в отдел полиции, где узнали, что он находится в розыске. Военный отрицать вину не стал.

Представляющий его интересы адвокат Светлана Васильева рассказала, что он не прошел испытательный срок, по этой причине контракт с ним должен был быть расторгнут. Кроме того, военный имел претензии к командованию, поскольку, как полагает сторона защиты, условия контракта не выполнялись ни в части денежного довольствия, ни в части снабжения спецодеждой.

С места службы на россиянина пришла отрицательная характеристика, хотя у него не было ни одного взыскания, пояснила адвокат Васильева.

Отмечается, что у Маткина на иждивении находятся не только дети, но и неработающая жена.

В результате Ставропольский гарнизонный военный суд назначил 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.