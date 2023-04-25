Рязанский тренер по бережливому производству поборется за звание лучшего в стране

Тренер Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса Кирилл Письменный представит Рязанскую область на конкурсе «Тренер по бережливому производству — 2023. Применяй. Обучай. Совершенствуй».

Соревнования проводятся в рамках национального проекта «Производительность труда» Федеральным центром компетенций. В прошлом году свои заявки на него подали более 130 претендентов из разных регионов России. В финал вышло 13 участников.

До первого июля конкурсанты должны выполнить задания заочного этапа, в которые входят видеовизитка, решение бизнес-кейса и написание статьи об обучении бережливому производству. Самая насыщенная и интересная часть конкурса ― финал. Здесь эксперты со всей страны представят экспертному жюри самостоятельно разработанный мастер-класс. Будет оцениваться не только его практическая польза, но и презентационные навыки ведущего.

Как пояснил Кирилл Письменный, конкурс — это возможность выявить лучшие практики обучения бережливому производству и, соответственно, лучших их носителей.

«Эксперты рязанского РЦК постоянно совершенствуют свои знания, обмениваются опытом с коллегами как из других регионов, так и из федерального центра. Такие личные победы говорят о высокой квалификации наших кадров, а это залог высокого результата в рамках реализации нацпроекта „Производительность труда“. Думаю, это даст возможность достойно заявить о себе на конкурсе. Кроме этого, мне интересен опыт работы других тренеров, чтобы понять, что полезного можно использовать и у нас», ― сказал Письменный.

Напомним, Региональный центр компетенций — оператор реализации национального проекта «Производительность труда» в Рязанской области. Его эксперты помогают предприятиям внедрять инструменты бережливого производства, что в итоге повышает эффективность сотрудников и предприятий в целом. На сегодняшний день участниками нацпроекта являются более восьмидесяти рязанских предприятий в различных отраслях.