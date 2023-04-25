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Рязанский агротехнологический университет провел день открытых дверей
Приемная комиссия в Рязанском государственном агротехнологическом университете стартует 20 июня.

Рязанский государственный агротехнологический университет провел день открытых дверей для школьников и их родителей. Ректор вуза Сергей Борычев гостям об истории развития университета, материально-технической базе, условиях проживания в общежитиях и внеучебной деятельности.

«Агропромышленный комплекс сегодня — самая быстрорастущая и перспективная отрасль. Сельское хозяйство и пищевая промышленность стремительно меняются. На рязанских предприятиях все больше передовых технологий, техники и оборудования. Присмотреть себе будущее место работы можно уже в процессе учебы в университете и во время производственной практики на предприятиях. Рост зарплат в рязанском АПК в последние годы заметно опережает остальные отрасли. И очень важный фактор здесь — государственная поддержка молодых специалистов АПК» — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов.

В Рязанской области действует региональная мера поддержки — «подъемные» выплаты молодым специалистам АПК (единовременная выплата 500 тыс. рублей плюс 5,5 тыс. рублей в качестве ежемесячной прибавке к зарплате в течение первых трех лет работы), строительство или приобретение в сельской местности собственного жилья с помощью выплаты из областного и федерального бюджетов для тех, кто пришел работать в АПК, а также гранты на создание и развитие фермерского хозяйства.

Секретарь приемной комиссии Ирина Горячкина рассказала гостям университета о новых правилах приема и об особенностях поступления в вузы в 2023 году. Факультеты познакомили будущих абитуриентов и их родителей с демонстрационно-информационными площадками университета.

Приемная комиссия в Рязанском государственном агротехнологическом университете стартует 20 июня.