Рязанских производителей приглашают участвовать в конкурсе «100 лучших товаров России»

Рязанских производителей приглашают участвовать во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» в 2023 году.

Конкурс организовала межрегиональная общественная организация «Академия проблем качества» при поддержке Росстандарта. Региональный этап пройдет на базе ФБУ «Рязанский центр стандартизации, метрологии и испытаний».

«Всероссийский конкурс „100 лучших товаров России“ — это отличная площадка для поиска деловых партнеров, общения и обмена опытом, она даёт возможность состязаться в качестве и конкурентоспособности своих товаров как с земляками, так и с организациями большинства регионов России», — рассказали организаторы.

По их мнению, участники — обладатели почетной награды — смогут увеличить продажи, вывести товары на новые рынки сбыта, привлечь новых клиентов и повысить лояльность постоянных.

Победителям дается возможность два года маркировать свою продукцию знаком «100 лучших товаров России». Их и участников назовут в СМИ, что, по мнению организаторов, также станет дополнительным инструментом продвижения.

Участвовать в конкурсе могут все организации и предприятия, кроме тех, кто занимается лекарственными средствами; табачными изделиями; продовольственными товарами, в состав которых входят генетически модифицированные составляющие, превышающие значения, установленные в соответствующих законодательных актах Евразийского экономического союза.

За 26 лет существования конкурса многие предприятия Рязанской области уже стали лауреатами и дипломантами: АО «ГРПЗ», МП «Хлебозавод № 3 г. Рязани», ООО «АМК «Рязанский», АО «РНПК» и другие.