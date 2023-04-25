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Рязанцев предупредили о ночных грозах и сильном ветре

В Рязанской области сохранится непогода. Метеопредупреждение выпустила пресс-служба регионального управления МЧС.

До конца суток, ночью и днем в среду, 26 апреля, ожидается дождь, местами сильный. Ночью и утром в отдельных районах пройдет гроза, во время которой порывы ветра достигнут от 13 до 18 метров в секунду.

МЧС просит рязанцев быть осторожнее: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону 112.