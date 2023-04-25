Рязанцев предупредили о ночных грозах и сильном ветре
В Рязанской области сохранится непогода. Метеопредупреждение
До конца суток, ночью и днем в среду, 26 апреля, ожидается дождь, местами сильный. Ночью и утром в отдельных районах пройдет гроза, во время которой порывы ветра достигнут от 13 до 18 метров в секунду.
МЧС просит рязанцев быть осторожнее: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону 112.