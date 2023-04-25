Панфилова назвала причину утреннего транспортного коллапса в Рязани

Во вторник, 25 апреля, глава Рязани Татьяна Панфилова на комитете по ЖКХ сообщила причину утреннего транспортного коллапса на дорогах, ведущих к кладбищам.

Панфилова рассказала, что причиной 10-ти бальных пробок стало отсутствие договоренности с ГИБДД. Как отметила глава города, количество общественного транспорта для посещения кладбища увеличили в три раза, но отдельной полосы для них не выделили.

Исполняющая обязанности управления транспорта Ирина Черноусова добавила, что затор начал формироваться с 6:30.

«О факте недоговоренности я узнала только утром. На моей практике, это первый такой случай. Мы возьмем ситуацию в дальнейшем на контроль. Следующие православные праздники будем особо уделять внимание работе с взаимодейтсвием ГИБДД», — отметила Черноусова.

Напомним, во вторник, 25 апреля, утром Рязань встала в 10-ти балльную пробку на улицах и дорогах, которые ведут к кладбищам.

На 16:44 пробки около рязанских кладбищ сохранялись.

25 апреля православный праздник Радоница — день поминовения усопших.

Коллаж «КП-Рязань»