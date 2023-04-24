Жителей Белгородской области подозревают в покупке автоматов Калашникова у российских военных

В отношении двух жителей Белгородской области возбудили уголовное дело за приобретение оружия (часть 2 статьи 222 УК РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

В ходе обыска у белгородцев изъяли два автомата Калашникова «АК-74М» и 387 патронов калибра 5,45×39, которые они приобрели у российских военных на приграничных территориях. Далее вооружение они хотели перепродать.

Теперь покупателям грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет. Сейчас они находятся под домашним арестом.